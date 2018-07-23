Осень… Скоро в думу! Чем займутся депутаты, выйдя из отпуска

Из лета — в зиму

Перед уходом на каникулы депутаты городской думы сформировали план работы на второе полугодие. Главные задачи прежние: контроль за исполнением бюджета и реализацией муниципальных программ, нормотворческая деятельность, участие в работе коллегиальных органов, советов, комиссий и рабочих групп.

Осенью главными темами будут подготовка к новому учебному сезону образовательных учреждений города, а также старт отопительной кампании и готовность городского коммунального комплекса и в целом, жилого фонда к зиме.

Также депутаты во втором полугодии обсудят работу регионального оператора твердых коммунальных отходов, тарифообразование в коммунальной сфере и определят места складирования крупногабаритного мусора, а также рассмотрят итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Особое внимание народные избранники уделят подведению итогов реализации муниципальной программы «Городская среда» и объектам, вводимым в 2018 году и планируемым в 2019 году.

Как известно, к этой работе активно привлекали население города. Только в общественном обсуждении, которое организовали на нескольких площадках — на официальном портале администрации Ханты-Мансийска , в дискуссионном клубе краудсорсингового проекта «Мы вместе», посредством онлайн-опроса, — приняло участие более 1,5 тысячи хантымансийцев. Горожане определили приоритетные объекты, связанные с благоустройством города: реконструкция пандусов и тротуаров в районе Храма Воскресения Христова, устройство сети велодорожек, строительство многоуровневой парковки по Дзержинского, скейт-парк по ул. Студенческая. Также в этот перечень вошла территория общего пользования в районе СУ-967 и площадка для выгула собак на улице Рябиновой.

Новый центр ЖКХ Одна из традиционных тем, которую обсуждают депутаты, — это собираемость коммунальных платежей. А также работа, которую проводят управляющие компании с крупными должниками, как юридическими, так и физическими лицами. Дадут оценку народные избранники и деятельности крупнейшего оператора города по сбору платежей — Информационно-расчетного центра, который с августа-сентября этого года заработает в новом формате.

Сейчас, летом, депутаты как раз контролируют обновление ИРЦ. Общая задача — превратить этот объект в современную площадку для разрешения всех коммунальных вопросов по принципу «единого окна».

В новом просторном здании с большим паркингом жители города смогут оплатить все коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, и получить разъяснения по любому виду начислений, заказать справку, проверить счетчик, попасть на прием к руководителю муниципального предприятия. Центр будет работать без выходных. Тестирование сервисов продлится до 15 августа. Многие депутаты выразили готовность лично опробовать весь спектр заявленных услуг. Системность во всех вопросах, касающихся работы коммунального комплекса города, — это приоритет, который выделяют и исполнительная, и представительная власти города.

Проверят школы и сады

Также продолжат свою работу профильные комитеты Думы . Участники Комитета по бюджету обсудят итоги финансово-хозяйственной деятельности ряда муниципальных предприятий, а также реализацию инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийска. В планах — проведение круглого стола с участием депутатов, сотрудников администрации города и инвесторов.

Участники Комитета по социальной политике Думы Ханты-Мансийска заострят внимание на военно-патриотическом воспитании детей и молодежи, рассмотрят работу учреждения дополнительного образования «Патриот», молодежных объединений города, а также те мероприятия, которые инициирует и проводит Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации.

Обсудят депутаты во втором полугодии и внедрение сертификатов на дополнительное образование детей и перспективы развития «Городского информационного центра».

Также в планах — побывать в детских садах и школах на выездных совещаниях. Депутаты планируют эти рейды в конце августа.

Комитет по городскому хозяйству сформировал свой план работы во втором полугодии, руководствуясь общими приоритетами: депутаты подробнее обсудят дебиторскую задолженность в ЖКХ, оценят работу по завершенным и новым объектам благоустройства, затронут тему обслуживания детских площадок и парков, уборку межквартальных проездов от снега и наледи, вопросы санитарной очистки города.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе и обсудят итоги работы соответствующей муниципальной программы.

Общий план работы думы города во втором полугодии, в том числе профильных комитетов и совместной комиссии, включает более 80 вопросов.