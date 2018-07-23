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Для стабильного судоходства по Амуру в районе Хабаровска укрепят береговую линию
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Для стабильного судоходства по Амуру в районе Хабаровска укрепят береговую линию 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Участок, где планируется производить работы, расположен на территории государственного природного заповедника Бастак. Здесь пролегает Хабаровский водно-транспортный узел, и река, средняя ширина которой в этих местах составляет 2 км, а глубина — 4 м, активно используется для судоходства.
Также по Амуру проходит российско-китайская граница, и левый, российский берег размывается со средней скоростью 1,5-2,5 м в год, а на отдельных участках скорость отступления левобережной бровки доходит до 3,5 м, из-за чего Россия несет территориальные потери. Кроме того, из-за деформации русла образуются отмели и расширяется протока Малайкина, что может привести к переносу судового хода во второстепенный рукав.
Для стабилизации русловых процессов будут построены берегоукрепительные сооружения III класса, общая длина которых составит около 3 км. При возведении берегоукрепления откосного типа будет выполнено устройство упорной призмы из несортированного камня, обратного фильтра из щебня, песчаной призмы и крепление откоса несортированным камнем. Финансирование работ запланировано из федерального бюджета.
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