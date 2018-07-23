Больше групп будут изучать английский в рамках «Московского долголетия» на Михалковской

Дополнительную группу изучения английского языка создадут в центре «Радость» на Михалковской улице. Уроки проводят в рамках проекта «Московское долголетие».

Куратор проекта в центре «Радость» Татьяна Сысоева рассказала, что теперь английским будут заниматься три группы по 15 человек. Также рассматривается возможность запуска дополнительной группы по художественно-прикладному творчеству.

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» жители пенсионного возраста могут в территориальном центре соцобслуживания. Адрес филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский»: проезд Черепановых, дом 22. Телефон: 8 (499) 153-83-92. (ео)