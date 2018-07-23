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Больше групп будут изучать английский в рамках «Московского долголетия» на Михалковской
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Больше групп будут изучать английский в рамках «Московского долголетия» на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Дополнительную группу изучения английского языка создадут в центре «Радость» на Михалковской улице. Уроки проводят в рамках проекта «Московское долголетие».
Куратор проекта в центре «Радость» Татьяна Сысоева рассказала, что теперь английским будут заниматься три группы по 15 человек. Также рассматривается возможность запуска дополнительной группы по художественно-прикладному творчеству.
Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» жители пенсионного возраста могут в территориальном центре соцобслуживания. Адрес филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский»: проезд Черепановых, дом 22. Телефон: 8 (499) 153-83-92. (ео)
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