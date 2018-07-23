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В Курске пройдет образовательный пикник в стиле «Бохо»
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В Курске пройдет образовательный пикник в стиле «Бохо» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Курян приглашают на двенадцатый образовательный пикник от проекта «Зона Газона», который состоится 27 июля в Парке пионеров. Организаторы подготовили новый формат. Теперь на мероприятии площадки будут идти последовательно. Очень удобно для тех, кто не хочешь упустить ничего из программы. Пикник в стиле «Бохо» — новинка сезона.
Всем пришедшим покажут творческие выступления, а также выставки художников и дизайнеров, оборудуют образовательные психологические площадки и завершат вечер показом фильма «Табор уходит в небо».
Начало: в 18:30. Вход: 100 рублей.
По материалам KurskTV.ru.
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