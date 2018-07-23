За незаконное ношение полицейской формы — штраф 1500 рублей

На службу «02» позвонила женщина и сообщила, что на Крымском валу один полицейский ведет себя неадекватно: якобы мужчина обращается к прохожим с глупыми вопросами, а реакцию похожих записывает на видео.

Наряд полиции выехал по указанному адресу и задержал 33-летнего приезжего, который действительно был одет в полицейскую форму.

— На самом деле он полицейским не являлся, — сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы УВД по ЦАО Анастасия Михайлова . — По данному факту составлен административный протокол по статье «Незаконные ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

Задержанный пояснил, что форму он взял напрокат по объявлению в интернет и снимал видео для того, чтобы выложить потом этот розыгрыш в социальные сети.

Протокол направлен на рассмотрение в Замоскворецкий районный суд.