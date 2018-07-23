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За незаконное ношение полицейской формы — штраф 1500 рублей
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За незаконное ношение полицейской формы — штраф 1500 рублей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На службу «02» позвонила женщина и сообщила, что на Крымском валу один полицейский ведет себя неадекватно: якобы мужчина обращается к прохожим с глупыми вопросами, а реакцию похожих записывает на видео.
Наряд полиции выехал по указанному адресу и задержал 33-летнего приезжего, который действительно был одет в полицейскую форму.
— На самом деле он полицейским не являлся, — сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы УВД по ЦАО Анастасия Михайлова. — По данному факту составлен административный протокол по статье «Незаконные ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».
Задержанный пояснил, что форму он взял напрокат по объявлению в интернет и снимал видео для того, чтобы выложить потом этот розыгрыш в социальные сети.
Протокол направлен на рассмотрение в Замоскворецкий районный суд.
— Теперь виновному грозит наказание штраф от одной до полутора тысяч рублей с конфискацией формы, — рассказывает юрист Вячеслав Плотников.
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