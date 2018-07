Тейлор Свифт испекла торт в честь дня рождения Селены Гомес и съела его сама

Поп-артистка Тейлор Свифт отпраздновала день рождения своей подруги Селены Гомес без самой именинницы. В честь праздника Свифт испекла (себе) розовый торт, фотографией которого поделилась в своем Инстаграм-аккаунте.

Торт артистка украсила сердцем и цифрой «26», означающей возраст Селены. Однако Гомес не смогла получить и попробовать подарок от подруги, потому что Тейлор находится в мировом турне со своим последним альбомом Reputation.

Разве расстояние остановит меня от празднования дня рождения моей лучшей подруги? — написала под фотографией Свифт.

Как сообщают западные СМИ, Гомес отметила свой день рождения в Калифорнии в кругу самых близких друзей. Компания молодых людей устроила сюрприз имениннице: они подарили ей капкейки с декорацией «С днем рождения, Селена». Джастина Бибера , естественно, в их числе не было.

huge HAPPY BIRTHDAY TODAY 4 SELENA! Thank for everything I hope you have the best day bebegurllllllll. shot by @_blythethomas

A post shared by Grace VanderWaal (@gracevanderwaal) on Jul 22, 2018 at 11:26am PDT