«Рок над Волгой» предлагают провести на «Самара Арене»

Житель Самары спросил Дмитрия Азарова : «Интересно, если возродить и провести #Рок над Волгой на #Самара Арене, потянем?» В ответ врио губернатора сообщил, что работа над этим вопросом уже ведется.

Напомним, подыскать фестивалю новую площадку в другом регионе предложил депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан. Тогда эту идею глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал коротко: «Не отдадим».

В последний раз «Рок над Волгой» прошел в 2013 году. Тогда на фестивале выступила группа Rammstein. На поле около поселка Петра-Дубрава собралось около 700 тысяч человек.