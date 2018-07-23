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«Рок над Волгой» предлагают провести на «Самара Арене»
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«Рок над Волгой» предлагают провести на «Самара Арене» 

Волга Ньюс 48 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Житель Самары спросил Дмитрия Азарова: «Интересно, если возродить и провести #Рок над Волгой на #Самара Арене, потянем?» В ответ врио губернатора сообщил, что работа над этим вопросом уже ведется.
Напомним, подыскать фестивалю новую площадку в другом регионе предложил депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан. Тогда эту идею глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал коротко: «Не отдадим».
В последний раз «Рок над Волгой» прошел в 2013 году. Тогда на фестивале выступила группа Rammstein. На поле около поселка Петра-Дубрава собралось около 700 тысяч человек.
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