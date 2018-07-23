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«Рок над Волгой» могут возродить на «Самара Арене»
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«Рок над Волгой» могут возродить на «Самара Арене» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Легендарный фестиваль возможно проведут на стадионе ЧМ-2018. С таким предложением к министру культуры Самарской области обратился житель губернии в социальных сетях. Сергей Филиппов вынес вопрос о новом формате фестиваля на обсуждение широкой аудитории в Твиттере. Мнения людей разделились. Одни поддержали идею, назвав ее «феноменально крутой», другие напомнили о том, что вместимость «Самара Арены» — около 45 тысяч людей, а «Рок над Волгой» собирал до 700 тысяч зрителей. «На стадионе — фестиваль для селебрити, для остальных — большой экран в поле», — подшутил один из пользователей социальной сети. К слову, на пост с предложением возродить фестиваль на «Самара Арене» отреагировал и глава региона. Дмитрий Азаров сообщил, что власти уже работают над этим вопросом.
Мы работаем над этим вопросом уже.
— Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 20 июля 2018 г.
Напомним, «Рок над Волгой» проходил в 63 регионе ежегодно с 2009-го по 2013-й. Ранее чиновники из соседней, Саратовской области изъявляли желание возродить фестиваль на своей территории, однако руководитель Самарской области ответил однозначно: «Не отдадим».
Фото: ТРК «Губерния»
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