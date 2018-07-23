В Астане впервые выберут «Мисс СНГ-2018»

Астане впервые пройдет конкурс красоты «Мисс СНГ-2018». В этом году он приурочен к 20-летию столицы Казахстана , сообщает Sputnik Казахстан.

Всего за титул красавицы СНГ поборются 25 участниц из 16 стран. Возраст конкурсанток составляет от 18 до 27 лет.

На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы и вечерние наряды.

Помимо этого, в рамках проведения мероприятия девушек познакомят с традициями и обычаями Казахстана, также они смогут посмотреть на достопримечательности страны.

Финал конкурса «Мисс СНГ-2018» пройдет 27 июля в киноконцертном зале «Казмедиа Орталыгы».

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