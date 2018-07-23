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В Астане впервые выберут «Мисс СНГ-2018»
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В Астане впервые выберут «Мисс СНГ-2018» 

Мир24 1 час назад
В Астане впервые пройдет конкурс красоты «Мисс СНГ-2018». В этом году он приурочен к 20-летию столицы Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.
Всего за титул красавицы СНГ поборются 25 участниц из 16 стран. Возраст конкурсанток составляет от 18 до 27 лет.
На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы и вечерние наряды.
Помимо этого, в рамках проведения мероприятия девушек познакомят с традициями и обычаями Казахстана, также они смогут посмотреть на достопримечательности страны.
Финал конкурса «Мисс СНГ-2018» пройдет 27 июля в киноконцертном зале «Казмедиа Орталыгы».
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