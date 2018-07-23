В Ростовской области комбайнер погиб в поле от удара током

На днях в селе Марфинка, которое находится на территории Матвеево-Курганского района Ростовской области произошла трагедия. Как сообщает издание DonDay со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, один из комбайнеров решил устранить самостоятельно поломку в своей уборочной машине. Для этого он взял сварочный аппарат. Однако в процессе работы мужчину сильно ударило током. Согласно предварительной версии, он дотронулся до оголенного провода.

Пострадавшего живого, однако в бессознательно состоянии обнаружил его напарник и вызвал врачей. Они сделали мужчине несколько уколов адреналина, однако спасти от смерти его не удалось.