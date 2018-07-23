Москва первой из российских регионов приступила к внедрению нового способа закупок 

Речь идет о формате электронных аукционов в Единой информационной системе. Как сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, первые конкурсы столичных заказчиков уже размещены в системе в пилотном режиме. Предполагается, что массово формат будет внедрен уже в сентябре, что существенно упростит работу предпринимателей. Для столичных бизнесменов уже организованы специальные обучающие семинары, которые призваны помочь разобраться в нововведениях: обучение можно пройти в режиме онлайн.