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Москва первой из российских регионов приступила к внедрению нового способа закупок
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Москва первой из российских регионов приступила к внедрению нового способа закупок 

Авторадио 1 час назад
Речь идет о формате электронных аукционов в Единой информационной системе. Как сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, первые конкурсы столичных заказчиков уже размещены в системе в пилотном режиме. Предполагается, что массово формат будет внедрен уже в сентябре, что существенно упростит работу предпринимателей. Для столичных бизнесменов уже организованы специальные обучающие семинары, которые призваны помочь разобраться в нововведениях: обучение можно пройти в режиме онлайн.
Авторадио: последние новости
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