Москва первой из регионов внедрила новые способы закупок

Заказчики Москвы опубликовали первые электронные конкурсы в Единой информационной системе, конкурс в электронной форме начал работать на рынке закупок России с 1 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

Конкурс в электронной форме — одно из нововведений, которые появились на рынке закупок РФ. С 1 июля для государственных заказчиков проведение конкурсов, запросов котировок и предложений в электронной форме является правом, а с 1 января 2019 года становится обязанностью, пояснила вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

«Первые электронные процедуры опубликованы заказчиками Москвы в Единой информационной системе. Они в числе первых испытали в деле новые способы закупок на территории Российской Федерации. Пока процедуры проходят в пилотном режиме, но это реальные конкурсы, в которых могут принять участие представители предпринимательского сообщества», — сказала Сергунина.

Первые два конкурса в электронной форме уже объявлены, поэтому участники рынка могут изучать конкурсную документацию и приступать к подготовке документации, добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев

«Два конкурса в электронной форме объявлены, идет прием заявок. «Первооткрывателем» стало ГКУ Москвы «Дирекция капитального ремонта». В ходе конкурсных процедур предстоит отобрать подрядчиков на выполнение проектно-изыскательских работ по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры на юго-западе Москвы и устройству быстровозводимой конструкции «Рынок» вблизи станции метро «Улица 1905 года». Новый формат расширит возможности представителей бизнеса в работе с государственными заказчиками», — отметил Дегтев.

Он добавил, что в случае успешной работы пилотного проекта по переводу конкурсов в электронную форму с сентября планируется рекомендовать столичным заказчикам переход на новый формат в массовом порядке.

«Этому будет предшествовать большая разъяснительная работа, которая по сути уже проводится через обучающие форматы и индивидуальные консультации», — подчеркнул Дегтев.