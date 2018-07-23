В Твери митинг против повышения пенсионного возраста разрешили проводить на окраине города

Организаторами протестного митинга 28 июля в Твери выступили тверские коммунисты. Они планировали провести публичное мероприятие в субботу на площади Славы. Для того, чтобы митинг был санкционированным, его следует согласовать с администрацией города. Что организаторы и сделали. В ответ они получили «письмо-предложение», в котором напрямую митинг никто не запрещает, но и вместо площади Славы митингующих отправляют в …Химинститут (у ДК «Синтетик»), по причине того, что все знаковые и публичные места в центре Твери и районах будут заняты в этот день под проведение акции «Дело молодых».

"Информируем Вас о том, что управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери совместно с молодежными общественными организациями и городскими учреждениями культуры, спорта и молодежной политики 28 июля 2018 года с 12.00 до 16.00 в городе Твери, в том числе на площади Славы, в сквере Крылова, на Тверской площади, в сквере у памятника М. Е. Салтыкову-Щедрину, на улице Трехсвятской (у светодиодного экрана), в сквере на проспекте Ленина (напротив здания Тверского государственного технического университета), на площади у муниципального культурно-досугового учреждения «Дом культуры пос. Литвинки», на площади у муниципального культурно— досугового учреждения «Дом культуры пос. Сахарово», на площади у муниципального культурно-досугового учреждения «Дом культуры пос. Элеватор» (ул. Центральная, д. 12), будет проводиться акция «Дело молодых», — говорится в ответе администрации.

Коммунист, депутат ЗС Тверской области Артём Гончаров на своей странице в Facebook написал пост, в котором сообщил, что митинг проведёт в Твери будет в любом случае:

— Администрация г. Твери решила избавиться от протеста против повышения пенсионного возраста, организовав детские мероприятия на всех разрешенных местах для проведения публичных мероприятий, кроме Химинститута. Что ж, приняли решение все равно провести мероприятие. Пусть и в Химе. Считаю, мы жители Твери, должны достойно ответить.