В ЦИК назвали не соответствующим закону вопрос для референдума о пенсионной системе

Формулировка вопроса, предложенная КПРФ для проведения референдума по пенсионной системе, не согласуется с законом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заключение ЦИК Согласно заключению комиссии, формулировка вопроса способна ввести в заблуждение «относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции», а также может быть истолкована несколькими способами. Из-за этого голосование не поспособствует выявлению воли российского народа и противоречит Конституции. "Таким образом, предлагаемый для вынесения на референдум Российской Федерации вопрос «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», — говорится в ответе ЦИК. Ранее СМИ сообщили, что Минтруд подготовил проект плана, предполагающего усиление ответственности за увольнение пожилых людей.