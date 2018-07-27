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В ЦИК назвали не соответствующим закону вопрос для референдума о пенсионной системе
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В ЦИК назвали не соответствующим закону вопрос для референдума о пенсионной системе 

Газета.Ru 31 минуту назад
Формулировка вопроса, предложенная КПРФ для проведения референдума по пенсионной системе, не согласуется с законом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заключение ЦИК.
Согласно заключению комиссии, формулировка вопроса способна ввести в заблуждение «относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции», а также может быть истолкована несколькими способами. Из-за этого голосование не поспособствует выявлению воли российского народа и противоречит Конституции.
"Таким образом, предлагаемый для вынесения на референдум Российской Федерации вопрос «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», — говорится в ответе ЦИК.
Ранее СМИ сообщили, что Минтруд подготовил проект плана, предполагающего усиление ответственности за увольнение пожилых людей.
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