ЦИК рассмотрит вопрос пенсионного референдума КПРФ 25 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центризбирком России планирует решить, соответствует ли закону формулировка вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, на заседании в среду, 25 июля. Это следует из проекта повестки заседания, опубликованного во вторник на сайте комиссии.

В проект повестки включен пункт «О вопросе, предлагаемом для вынесения на референдум РФ московской городской региональной подгруппой инициативной группы по проведению референдума РФ, подавшей 17 июля 2018 года ходатайство о регистрации в Московскую городскую избирательную комиссию».

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила ТАСС, что ведомство должно рассмотреть этот вопрос до конца текущей недели.

КПРФ планирует организовать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком. По закону избирком, в который подала документы первая из региональных инициативных подгрупп, направляет в ЦИК формулировку вопроса референдума, а ведомство решает, соответствует ли она требованиям закона.

После этого избирком должен вынести решение о регистрации инициативной подгруппы. Избирательные комиссии остальных регионов, где пройдут собрания инициативных подгрупп, могут ориентироваться в своих решениях на вынесенный Центризбиркомом вердикт, пояснила Гришина.

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

После проверки подписей ЦИК выносит решение о соблюдении всех необходимых процедур, и президент назначает референдум, напомнила Гришина.

Пенсионный законопроект

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.