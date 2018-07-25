ЦИК примет решение о пенсионном референдуме 27 июля при участии КПРФ

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Центризбирком пригласит инициаторов проведения референдума против повышения пенсионного возраста на заседание в пятницу, 27 июля, на котором примет решение о соответствии закону формулировки вопроса референдума, пока проекта решения нет. Об этом сообщила в среду журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина.

"У нас срок рассмотрения — эта неделя, внимательно изучаем, вопрос непростой. Решили позвать заявителей в пятницу", — сказала она, добавив, что «проекта решения нет».

Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком. По закону избирком после получения ходатайства о регистрации подгруппы направляет в ЦИК формулировку вопроса референдума, а ведомство в течение 10 дней решает, соответствует ли она требованиям федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации». ЦИК получил уведомление 19 июля.

Гришина подчеркнула, что в компетенции ЦИК находится исключительно вопрос соответствия требованиям законодательства формулировки вопроса, предлагаемого для референдума, легитимность процедуры прошедшего собрания инициативной подгруппы проверяет Мосгоризбирком.

По ее словам, при необходимости ЦИК может провести консультации со «специалистами по социальному обеспечению».

О проведении собраний инициативных подгрупп в других регионах Центризбирком пока не уведомлен. Подавать заявки нужно за пять дней до мероприятия.

"Ни одного уведомления по данному вопросу у нас нет", — сообщила Гришина

Она пояснила, что, если ЦИК признает формулировку вопроса не соответствующей закону, инициативная группа может заново начать процедуру, утвердив на новом собрании новую формулировку.

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

После проверки подписей ЦИК выносит решение о соблюдении всех необходимых процедур, и президент назначает референдум, сообщила ранее ТАСС секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Пенсионный законопроект

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.