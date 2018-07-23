ЦИК получил документы о проведении референдума по изменению пенсионной системы

"В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства", — рассказала Гришина.

По ее словам, в настоящее время документы находятся в работе, вопрос будет рассмотрен на заседании ЦИК, но дата рассмотрения еще не определена.

При этом по словам Гришиной, заседание «должно состояться в ближайшее время». По закону, ЦИК в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть его на открытом заседании.

Ранее инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума, где предлагается вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

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