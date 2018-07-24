ЦИК перенес рассмотрение вопроса, предлагаемого КПРФ для пенсионного референдума

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Центризбирком России перенес рассмотрение формулировки вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Соответствующий пункт, включенный ранее в проект повестки заседания комиссии 25 июля, исключен, следует из обновленного проекта, опубликованного на сайте ведомства.

В проекте повестки заседания, опубликованном во вторник утром на сайте ЦИК, значился пункт «О вопросе, предлагаемом для вынесения на референдум РФ московской городской региональной подгруппой инициативной группы по проведению референдума РФ, подавшей 17 июля 2018 года ходатайство о регистрации в Московскую городскую избирательную комиссию». Позже этот вопрос исчез из проекта повестки.

"Вопрос будет рассмотрен позже, но в установленные законом сроки", — сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК.

Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила ТАСС, что ведомство должно решить, соответствует ли предлагаемый для референдума вопрос закону, до конца текущей недели.

КПРФ планирует организовать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком. По закону избирком направляет в ЦИК формулировку вопроса референдума, а ведомство решает, соответствует ли она требованиям законодательства.

После этого избирком должен вынести решение о регистрации инициативной подгруппы. Избирательные комиссии остальных регионов, где пройдут собрания инициативных подгрупп, могут ориентироваться в своих решениях на вынесенный Центризбиркомом вердикт, пояснила Гришина.

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

После проверки подписей ЦИК выносит решение о соблюдении всех необходимых процедур, и президент назначает референдум, напомнила Гришина.