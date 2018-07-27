Референдум о повышении пенсионного возраста: что скажет ЦИК?

Центризбирком России 27 июля рассмотрит законность вынесения на референдум вопроса о повышении пенсионного возраста в России . С соответствующей инициативой ранее выступила КПРФ

По словам юристов, опрошенных Business FM , прямого запрета на рассмотрение подобных тем в формате референдума нет, однако сама формулировка может позволить ЦИК не допустить проведения плебисцита. Коммунисты сформулировали вопрос так: «Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Елена Лукьянова: В таком виде вопрос может пройти, но здесь есть к чему придраться, считает профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ

Елена Лукьянова профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ «В самом законе о референдуме есть такая сложная штука. В одной статье сказано, что может проводиться референдум по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, в другом месте сказано, что не может проводиться референдум по вопросам, отнесенным к компетенции государственных органов. У нас сказано, что все соцобеспечения устанавливаются только законом, закон отнесен исключительной к компетенции Госдумы ».

Константин Симонов: По словам эксперта, даже если сам вопрос будет одобрен, безупречно выполнить все, чего требует дальнейшая процедура, соблюдая все сроки, невероятно сложно. Организаторам референдума нужно будет сформировать инициативные группы не менее чем в половине регионов страны и собрать два миллиона подписей, которые потом будут тщательно проверять. До этого не дойдет, уверен генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

Константин Симонов генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности «Если есть желание услышать мнение народа и серьезно изменить пенсионную систему, это Путин может сделать без всякого референдума. Если он просто возьмет и наложит вето на закон, будет то же самое, без всяких референдумов Путин достигнет абсолютно такого же результата. Референдум при этом означает, что эта тема станет абсолютным хитом, его будут обсуждать с утра до вечера. Власть к этому обсуждению абсолютно не готова. Если бы она была способна на публичное обсуждение этой истории, надо было это сделать без всякого референдума, и тогда не было бы такой негативной реакции, которая пока еще, кстати, не выглядит суперрезкой. Поэтому здесь я просто не вижу никакого смысла для власти в этом референдуме. Но при этом я думаю, что сам Путин еще до конца не решил, что делать с этой реформой».

Ранее планировалось, что ЦИК вынесет решение о законности референдума 25 июля, однако соответствующий пункт, изначально включенный в проект повестки на этот день, позднее оттуда исключили.