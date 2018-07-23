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В Сертолово появится «Аллея сказок»
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В Сертолово появится «Аллея сказок» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Проекты благоустройства, ориентированные на детскую аудиторию, выбрали жители улиц Ветеранов, Молодцова и Ларина в городе Сертолово Всеволожского района.
В районе домов №5 и №7 по улице Ветеранов уже в этом году появится «Аллея сказок». Для юных пешеходов мастера ландшафтного дизайна построят большие фигуры (топиарии) в форме главных героев любимых сказок. На центральной площадке появится летучий корабль.
На пересечении нескольких пешеходных маршрутов — в районе домов №3 и №4 на улице Молодцова — будет благоустроен сквер, центром которого станет композиция «Глобус».
Школьный сквер на пересечении улиц Ларина и Ветеранов превратится в комфортную рекреационную зону с современным устройством пешеходных дорожек, «зелеными карманами», большими газонами и красивыми клумбами.
Работы выполняются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» с учетом пожеланий жителей.
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