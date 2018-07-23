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Карасин призвал Россотрудничество усилить продвижение объективного образа России
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Карасин призвал Россотрудничество усилить продвижение объективного образа России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудникам Россотрудничества необходимо удвоить усилия по продвижению за рубежом объективного образа своей страны. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин на совещании руководителей представительств и представителей агентства за рубежом.
"Следует удвоить усилия по продвижению объективного образа, разъяснению принципиальной линии нашей страны в мировых делах, в основе которой — опора на международное право и Устав ООН", — отметил политик.
В качестве приоритетов Москвы Карасин назвал вопросы укрепления диалога с конструктивно настроенной зарубежной общественностью, в том числе западных государств, а также взаимодействия с соотечественниками, которые проживают за рубежом.
Дипломат также подчеркнул необходимость поддержки инициатив, направленных на укрепление связей соотечественников с исторической родиной. «Необходимо продолжать вовлекать представителей российских общин, особенно молодежь, в такие проекты, как „Георгиевская ленточка“, „Бессмертный полк“ многие другие», — добавил он.
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