Карасин призвал Россотрудничество усилить продвижение объективного образа России

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Сотрудникам Россотрудничества необходимо удвоить усилия по продвижению за рубежом объективного образа своей страны. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин на совещании руководителей представительств и представителей агентства за рубежом.

"Следует удвоить усилия по продвижению объективного образа, разъяснению принципиальной линии нашей страны в мировых делах, в основе которой — опора на международное право и Устав ООН ", — отметил политик.

В качестве приоритетов Москвы Карасин назвал вопросы укрепления диалога с конструктивно настроенной зарубежной общественностью, в том числе западных государств, а также взаимодействия с соотечественниками, которые проживают за рубежом.

Дипломат также подчеркнул необходимость поддержки инициатив, направленных на укрепление связей соотечественников с исторической родиной. «Необходимо продолжать вовлекать представителей российских общин, особенно молодежь, в такие проекты, как „Георгиевская ленточка“, „Бессмертный полк“ многие другие», — добавил он.