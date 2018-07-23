ВВС НАТО пять раз за неделю сопровождали самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

Литвы. ВИЛЬНЮС , 23 июл — РИА Новости . Истребители ВВС НАТО , выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, пять раз за неделю поднимались в небо над Балтикой для сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны

С мая воздушное пространство стран Балтии с литовской территории защищают 10 истребителей в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Ротационной 47-й миссией управляет Португалия . В Шяуляе дислоцированы четыре истребителя F-16, шесть испанских истребителей Eurofighter Typhoon. Еще четыре французских истребителя Mirage 2000-5 осуществляют миссию с эстонской территории.

"С 16 по 22 июля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, пять раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.