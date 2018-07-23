Ученые признали Екатеринбург «умным» городом

Уральская столица вошла в топ-5 городов, где реализуются «умные» технологии, об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал»

Санкт-Петербург и По данным национального исследовательского института технологий и связи, Екатеринбург занял 4 место из 16 российских «умных» городов. В первую тройку вошли Москва Казань . При этом Екатеринбург и Казань были признаны городами, в которых «умные» технологии заметно развиваются относительно возможностей бюджета. В лидерах по уровню развития технологий вновь оказались Москва и Санкт-Петербург.

Развитие «умного» города оценивалось по семи показателям: умная экономика, умные финансы, умная инфраструктура, умная среда, умные технологии, умные жители и умное управление. Для каждого из этих индикаторов исследователи составили отдельный рейтинг.

По показателям «умное управление» и «умные технологии» Екатеринбург оказался на четвертой строке. А вот «умная инфраструктура» в уральской столице получила невысокую оценку: город оказался лишь на 13 месте из 16. «Умная экономика» и «умные финансы» вывели столицу Среднего Урала в лидеры: город занял третье и второе место соответственно. На втором месте уральская столица оказалась и по показателю «умные жители». По показателю «умная среда» Екатеринбург занял лишь 14 строчку в рейтинге.

Также исследователи сравнили другие ключевые показатели «умного» города. Число камер фотовидеофиксации относительно длины автотрасс в Екатеринбурге составило 0,05 камер на километр, таким образом уральская столица попала на 13 строчку рейтинга. Благодаря большому количеству банкоматов в соотношении с площадью города уральская столица заняла первое место. В городе эксперты насчитали 17 объектов инновационной инфраструктуры, поэтому Екатеринбург стал четвертым в рейтинге. По количеству точек Wi-Fi уральская столица также оказалась четвертой. И, наконец, Екатеринбург стал вторым по количеству пользователей, которые посетили сайт мэрии в 2017 году, относительно количества жителей.