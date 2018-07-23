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Глава Подмосковья поручил проконтролировать поставки расходных материалов в медучреждения
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Глава Подмосковья поручил проконтролировать поставки расходных материалов в медучреждения 

Rambler News Service 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Маркову лично проконтролировать вопрос поставок расходных материалов в подмосковные медицинские учреждения, чтобы у них все было в наличии, сообщает пресс-служба губернатора.
«Я прошу министра здравоохранения еще раз убедиться, что наши стационары имеют все необходимое. Часто люди говорят о самых простых расходных материалах — о растворах и капельницах. Нужно разобраться в этом вопросе. Я прошу вас взять это на личный контроль», — заявил Воробьев в ходе совещания подмосковного правительства.
Во время совещания губернатор также поручил проработать вопрос газификации деревень в Истре.
«Очень большой запрос в Истре на газификацию деревень. Некоторые из них формально имеют несколько жителей, но по факту летом в них проживает большое количество приезжих. Нам нужно разобраться в этом вопросе, подготовить его, вынести на открытую часть правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда мы можем газифицировать», — отметил Воробьев.
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