Глава Подмосковья поручил проконтролировать поставки расходных материалов в медучреждения

«Я прошу министра здравоохранения еще раз убедиться, что наши стационары имеют все необходимое. Часто люди говорят о самых простых расходных материалах — о растворах и капельницах. Нужно разобраться в этом вопросе. Я прошу вас взять это на личный контроль», — заявил Воробьев в ходе совещания подмосковного правительства

Во время совещания губернатор также поручил проработать вопрос газификации деревень в Истре

«Очень большой запрос в Истре на газификацию деревень. Некоторые из них формально имеют несколько жителей, но по факту летом в них проживает большое количество приезжих. Нам нужно разобраться в этом вопросе, подготовить его, вынести на открытую часть правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда мы можем газифицировать», — отметил Воробьев.