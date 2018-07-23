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В Красноярске проходит конкурс «Самый благоустроенный район города — 2018»
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В Красноярске проходит конкурс «Самый благоустроенный район города — 2018» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В районных администрациях Красноярска закончили принимать заявки от горожан для участие в конкурсе «Самый благоустроенный двор-2018». Конкурсные комиссии начинают объезд территорий.
Больше всего участников в Ленинском районе — там приняли 1024 заявлений. Чуть меньше в Свердловском и Советском районах. Всего же в конкурсе пожелали принять участие 5763 заявителя.
Напомним, цель конкурса — привлечь активных красноярцев к благоустройству города. Участвовать в нем могут все желающие. Победители вручат гранты от 20 до 300 тысяч рублей. Но потратить их можно только на дальнейшее улучшение городского пространства.
В прошлом году самым благоустроенным районом конкурсная комиссия признала Советский.
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