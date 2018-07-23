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Нижегородец стал бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону
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Нижегородец стал бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородец Михаил Колмаков стал бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону среди людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
Соревнования прошли в эстонском городе Тарту. Участникам предстояло проплыть дистанцию 750 метров по реке Эмайыги, проехать 20 километров на велосипеде и преодолеть пять километров бегом. Михаил Колмаков занял третье место, уступив только французу Алексису Ханкункуанту и австрийцу Оливеру Дрейеру.
Напомним, нижегородские теннисистки завоевали серебро на юношеском первенстве Европы.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»
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