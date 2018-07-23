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Минтруда утвердило профстандарт для проектировщиков слаботочных систем
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Минтруда утвердило профстандарт для проектировщиков слаботочных систем 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Минтруда РФ утвердило профстандарт для проектировщиков слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами объектов капстроительства. Документ разработан «Северо-Западным межрегиональным центром АВОК» совместно с ООО «ПетроТеплоПрибор». Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации 20 июня, вступил в силу с 1 июля 2018 года.
В приказе дана характеристика трудовых функций и действий, необходимых умений и знаний для проектировщиков. Специалисты должны разрабатывать частные технические задания на обследование объекта капстроительства, который необходимо оборудовать системами диспетчеризации, автоматизации. В их обязанности входят также: сбор информации и ознакомление с отчетом по результатам обследования объекта капитального строительства, разработка плана-проекта по монтажу инженерных систем, его утверждение, отбор участников работ по созданию проекта.
В профессиональном стандарте указано, каким багажом знаний должны обладать проектировщики. Это, прежде всего, знание российского законодательства, нормативных технических документов, методик и процедур системы менеджмента качества, систем автоматизированного проектирования.
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