Скандальный ведущий с НТВ уйдет на другой канал

Бывший ведущий информационного ток-шоу «Говорим и показываем» на НТВ Леонид Закошанский будет вести новую программу на канале «Россия 1». Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к холдингу ВГТРК источники.

По данным собеседников издания, в готовящемся ток-шоу с рабочим названием «Поехали!» Закошанский будет брать интервью у известных персон. Однако точная дата выхода первого выпуска передачи пока неизвестна.

Сам Закошанский рассказал, что несмотря на переход на канал «Россия 1», собирается продолжать сотрудничество с НТВ. В настоящее время он также работает над программой о частной жизни знаменитостей «Тоже люди».

«Я давно не принадлежу какому-либо каналу, сотрудничаю с ними как независимый производитель. По действующему контракту с НТВ мы должны будем подготовить к выпуску еще несколько программ «Тоже люди», — отметил журналист.

Последний выпуск скандально известной программы «Говорим и показываем» на канале НТВ вышел в эфир 14 апреля 2017 года. Телеканал НТВ закрыл ежедневное ток-шоу ради снижения агрессивного и провокационного контента.