В Гатчине скоро откроется перинатальный центр

Гатчинский перинатальный центр оснастили по последнему слову техники и укомплектовали персоналом.

Как рассказали в пресс-службе региона, в центр поступило более 2 000 единиц суперсовременного оборудования, свыше 5 000 единиц медицинской мебели, более 4 тысяч единиц технологического и бытового оборудования. А также полностью завершен и набор персонала: врачи, акушеры и медицинские сестры уже занимают свои рабочие места.

Будущим мамам в консультативно-диагностическом отделение будет доступен магнитно-резонансный томограф, позволяющий заблаговременно отследить патологии беременности, а также цифровые ультразвуковые аппараты, минимизирующие влияние процедуры обследования на здоровье.

Для новорожденных также закуплено самое современное оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы для выхаживания детей, рожденных раньше срока, открытые реанимационные системы.