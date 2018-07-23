Ещё
В Гатчине скоро откроется перинатальный центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гатчине скоро откроется перинатальный центр 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Гатчинский перинатальный центр оснастили по последнему слову техники и укомплектовали персоналом.
Как рассказали в пресс-службе региона, в центр поступило более 2 000 единиц суперсовременного оборудования, свыше 5 000 единиц медицинской мебели, более 4 тысяч единиц технологического и бытового оборудования. А также полностью завершен и набор персонала: врачи, акушеры и медицинские сестры уже занимают свои рабочие места.
Будущим мамам в консультативно-диагностическом отделение будет доступен магнитно-резонансный томограф, позволяющий заблаговременно отследить патологии беременности, а также цифровые ультразвуковые аппараты, минимизирующие влияние процедуры обследования на здоровье.
Для новорожденных также закуплено самое современное оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы для выхаживания детей, рожденных раньше срока, открытые реанимационные системы.
Напомним, что перинатальный центр в Гатчине должны были достроить еще в 2016 году. Стоимость объекта вместе с оборудованием — 2,5 млрд рублей. В «Ростехе» считают, что сроки сдачи объекта приносились из-за недобросовестных действий подрядных организаций.
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге за один вечер два ребенка выпали из окон В деревне Большой Сабск Волосовского района введен карантин Ремонт железной дороги изменит расписание "Сапсанов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам126
Украина приготовилась перехватывать российские корабли84
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор98
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России58
«Она просто перестала дышать — и все»22
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение