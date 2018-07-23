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Вторая стратегическая сессия, посвященная социально-демографическому развитию региона, пройдет в Самаре
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Вторая стратегическая сессия, посвященная социально-демографическому развитию региона, пройдет в Самаре 

ТРК Губерния 52 минуты назад
Стратегическая сессия, темой которой станет сбережение народа, пройдет в областном центре 24 и 25 июля. Как уже рассказывала телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ», в Самарской области сейчас идет разработка стратегии развития региона. Этот документ определит направление развития в разных отраслях на ближайшие годы. К работе над стратегией подключились представители всех органов власти, общественности и бизнес-сообщества, эксперты различных уровней. Сначала обсуждались планы развития отдельно по каждому муниципалитету. Сейчас идут областные сессии по тематическим блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития стал глава региона Дмитрий Азаров.
Свои идеи и предложения в «Стратегию лидерства» Самарской области может внести любой житель губернии. Отправить их можно на сайт 63lider.ru.
ТРК Губерния: последние новости
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