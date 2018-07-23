Психолог написала пост о насильниках и получила шквал негатива. Теперь хейтеров ждет суд 

Гагаринский районный суд Москвы принял к рассмотрению весьма необычный иск. Его подала известный психолог‐блогер Вероника Хлебова. Не так давно женщина разместила в социальной сети пост, где рассуждала об ответственности жертвы в насилии.
Публикация вызвала бурную реакцию, многим показалось что Хлебова защищает насильников. «В отношениях обе стороны вносят свой вклад. Насильник учиняет свое насилие потому, что жертва отдает ему всю власть», — выдержка из поста Хлебовой. После публикации на нее буквально обрушилась волна негативных комментариев. Однако в данный момент под постом психолога остались лишь положительные отзывы.
«Сначала на меня посыпались злые рожицы, я никогда не видела столько злых рожиц. Совершенно незнакомые люди начали полоскать меня: «недопсихолог, неплохо бы ей по ****у». Некоторые просились ко мне в клиенты, писали в личку, а потом выкладывали нашу переписку», — рассказала Хлебова.
Женщина решила перенести разборки в оффлайн и подала на участников травли в суд. Чтобы заверить скрины обидных комментариев, она наняла адвоката, потратив на все процедуры уже почти 200 тысяч рублей. Однако судья рассмотрение дела пока отложил, сославшись на то, что у Facebook нет юридического лица в России.
«У нас сейчас нет конкретных людей, против которых я бы мог подать иск о защите чести и достоинства, потому что под никами на Facebook могут скрываться не те личности, за кого они себя выдают. В нашем деле нет ответчика. Мы начали особое производство. Вначале, на основе нотариально заверенных постов, мы планируем доказать, что в сообщениях к Веронике содержатся клевета и оскорбления», — пояснил адвокат Алексей Бондаренко.