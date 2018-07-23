Психолог написала пост о насильниках и получила шквал негатива. Теперь хейтеров ждет суд

Гагаринский районный суд Москвы принял к рассмотрению весьма необычный иск. Его подала известный психолог‐блогер Вероника Хлебова. Не так давно женщина разместила в социальной сети пост, где рассуждала об ответственности жертвы в насилии.

Публикация вызвала бурную реакцию, многим показалось что Хлебова защищает насильников. «В отношениях обе стороны вносят свой вклад. Насильник учиняет свое насилие потому, что жертва отдает ему всю власть», — выдержка из поста Хлебовой. После публикации на нее буквально обрушилась волна негативных комментариев. Однако в данный момент под постом психолога остались лишь положительные отзывы.

«Сначала на меня посыпались злые рожицы, я никогда не видела столько злых рожиц. Совершенно незнакомые люди начали полоскать меня: «недопсихолог, неплохо бы ей по ****у». Некоторые просились ко мне в клиенты, писали в личку, а потом выкладывали нашу переписку», — рассказала Хлебова.

Женщина решила перенести разборки в оффлайн и подала на участников травли в суд. Чтобы заверить скрины обидных комментариев, она наняла адвоката, потратив на все процедуры уже почти 200 тысяч рублей. Однако судья рассмотрение дела пока отложил, сославшись на то, что у Facebook нет юридического лица в России