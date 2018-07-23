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В Пскове на несколько часов меняется схема движения пяти автобусных маршрутов
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В Пскове на несколько часов меняется схема движения пяти автобусных маршрутов 

Псковская губерния 1 час назад
23 июля в период с 12:45 до 14:00 закрывается движение по улице Кузнецкой от пл. Победы до ул. Калинина, в связи с этим меняется схема движения следующих маршрутов, сообщает пресс-служба ГППО «Псковпассажиравтотранс».автобусы маршрута №2, следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлении; автобусы маршрута №6 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка») ул. Советской армии и далее по маршруту без заезда на Вокзал в прямом и обратном направлениях. автобус маршрута №19 с Цементного склада следует на Вокзал по 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту; автобусы маршрута №8 следуют по ул. 128 –й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту; автобус маршрута №8-а следует по ул. 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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