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Аксенов: уход Booking.com не повлияет на заполняемость отелей в Крыму
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Аксенов: уход Booking.com не повлияет на заполняемость отелей в Крыму 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Ограничение возможности бронирования отелей в Крыму с помощью международного сервиса бронирования отелей Booking.com не повлияет на их заполняемость в регионе в этом курортном сезоне, считает глава республики Сергей Аксенов.
"На заполняемость [отелей] это [уход сервиса] не повлияет, все путевки уже проданы на этот сезон, угрозы реальной для нас нет", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
16 июля корреспондент ТАСС выяснил, что возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com для отдыха в Крыму ограничена. Позднее Booking.com подтвердил прекращение бронирования отелей в Крыму для туристов, приезжающих в этот регион на отдых. При этом, по данным на 15:25 мск понедельника, проверка сервиса показала, что бронирование в отелях Крыма с пометкой «Я путешествую по работе» возможно в обычном режиме.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что поток туристов в Республику Крым в январе-июне 2018 года в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на треть — до 2 млн человек. Средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 70%, что на 15% больше, чем в прошлом году.
В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек, в 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году — 4,6 млн В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек.
ТАСС: последние новости
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