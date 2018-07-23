Аксенов: уход Booking.com не повлияет на заполняемость отелей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июля. / ТАСС /. Ограничение возможности бронирования отелей в Крыму с помощью международного сервиса бронирования отелей Booking.com не повлияет на их заполняемость в регионе в этом курортном сезоне, считает глава республики Сергей Аксенов

"На заполняемость [отелей] это [уход сервиса] не повлияет, все путевки уже проданы на этот сезон, угрозы реальной для нас нет", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

16 июля корреспондент ТАСС выяснил, что возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com для отдыха в Крыму ограничена. Позднее Booking.com подтвердил прекращение бронирования отелей в Крыму для туристов, приезжающих в этот регион на отдых. При этом, по данным на 15:25 мск понедельника, проверка сервиса показала, что бронирование в отелях Крыма с пометкой «Я путешествую по работе» возможно в обычном режиме.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что поток туристов в Республику Крым в январе-июне 2018 года в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на треть — до 2 млн человек. Средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 70%, что на 15% больше, чем в прошлом году.