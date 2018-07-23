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Черняховские власти оплатят ремонт кровли дома, сгоревшей из-за шаровой молнии
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Черняховские власти оплатят ремонт кровли дома, сгоревшей из-за шаровой молнии 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Власти Черняховска профинансируют ремонт сгоревшей из-за шаровой молнии крыши дома по адресу улица Речная, 4. Информация размещена на сайте госзакупок.
На работы выделят 10,2 млн рублей из местного резервного фонда. Подрядчика обяжут закончить ремонт за 150 календарных дней.
Пожар в двухэтажном жилом доме на улице Речной в Черняховске произошёл 15 июля, его тушили в течение семи часов. Из горящего дома эвакуировали сорок человек. Позже было установлено, что кровля вспыхнула после того, как на чердак залетела шаровая молния.
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