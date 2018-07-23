Ещё
В Италии семья мальчика, которого убила мафия, получила компенсацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Италии семья мальчика, которого убила мафия, получила компенсацию 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 23 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Суд сицилийского Палермо постановил выплатить два миллиона евро семье 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, который был похищен и спустя два года убит «Коза ностра» в середине 90-х годов.
Джузеппе был похищен в ноябре 1993 года. Преступники таким образом хотели запугать его отца, раскаявшегося мафиози, который согласился сотрудничать со следователями. Мама мальчика решилась обратиться в полицию только спустя 20 дней, получив от бандитов фотографию своего сына с номером газеты за день похищения и письма с угрозами. Спустя 779 дней в заточении Джузеппе был убит, а его тело — растворено в кислоте.
Компенсация в пользу его матери и брата должна была быть истребована с нескольких мафиози, отбывающих наказание за убийство. Однако их имущество давно было конфисковано, поэтому сумму в 2,2 миллиона евро семье Джузеппе переведет итальянское государство из специального фонда поддержки жертв мафии.
Как поставил судья, в данном деле «пострадало достоинство человека», нарушено право ребенка на здоровую окружающую среду, семью, гармоничное развитие и образование: По словам Паоло Крискуоли, которого цитирует Giornale di Sicilia, эти ценности представляют первичный конституционный интерес, поэтому должен быть напрямую защищены, в том числе путем возмещения убытков.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли88
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор99
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России58
«Она просто перестала дышать — и все»22
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение