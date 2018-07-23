Во Владимире ищут цветочных вандалов

фото скрин-шот с видео группы «Подслушано во Владимире

Большой резонанс в социальных сетях вызвало поведение двух молодых людей, гулявших ночью по центру Владимира в минувшие выходные.

Ночи нынче коротки, а дело происходило в четвертом часу утра, когда было уже светло, так что лица хулиганов отлично зафиксировала одна из камер наблюдения. На видео хорошо видно, как двое молодых людей гуляют по улице Большой Московской. Возле одного из кафе парням «не понравились» декоративные клумбы с цветами, и один из них начинает переворачивать клумбу. В итоге и растения и вся земля оказались на тротуарной плитке.

Руководство кафе болезненно восприняло случившееся. Понять их можно — люди старались украсить центральную улицу отличными декоративными клумбами, но нашлись вандалы, которые испоганили благое дело. В итоге владельцы кафе объявили в соцсетях розыск парней.

Комментаторы в социальных сетях в подавляющем большинстве считают, что хулиганов неплохо было бы привлечь к ответственности, а в виде наказания заставить их высаживать те же самые городские клумбы, например. Но, увы, даже на «легкую» статью УК — 213 (Хулиганство) — деяния молодых людей, скорее всего, не «тянут». Так что, в лучшем случае, им грозит незначительный штраф за административное правонарушение.