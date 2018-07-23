Из Химкинского водохранилища вытащили нетрезвого купальщика

Во время планового объезда территории Химкинского водохранилища патруль обратил внимание на компанию нетрезвых молодых людей, которые решили искупаться в пасмурную погоду.

— Патруль передал информацию на поисково-спасательную станцию «Центральная», — рассказала специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс

К моменту прибытия спасателей один из молодых людей уже нырнул в воду. Пловца подняли на борт спасательного судна, а компанию молодых людей проводили с берега водохранилища.

Отметим, в Северном округе массовый отдых с купанием организован на Большом Садовом пруду в зоне ответственности спасателей станции «Левобережная». (ео)