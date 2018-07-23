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Из Химкинского водохранилища вытащили нетрезвого купальщика
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Из Химкинского водохранилища вытащили нетрезвого купальщика 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Во время планового объезда территории Химкинского водохранилища патруль обратил внимание на компанию нетрезвых молодых людей, которые решили искупаться в пасмурную погоду.
— Патруль передал информацию на поисково-спасательную станцию «Центральная», — рассказала специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс.
К моменту прибытия спасателей один из молодых людей уже нырнул в воду. Пловца подняли на борт спасательного судна, а компанию молодых людей проводили с берега водохранилища.
Отметим, в Северном округе массовый отдых с купанием организован на Большом Садовом пруду в зоне ответственности спасателей станции «Левобережная». (ео)
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