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В Ленобласти психиатр поставил фиктивный диагноз для роста показателей
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В Ленобласти психиатр поставил фиктивный диагноз для роста показателей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело на заведующего мужским отделением психиатрической больницы в городе Гатчина, который более 2,5 лет назад ради роста показателей наполняемости учреждения поставил мужчине фиктивный диагноз, из-за чего тот лишился водительских прав, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.
По версии следствия, в декабре 2015 года врач психиатрической больницы №1 имени Кащенко «с целью повышения показателей наполняемости отделения… внес заведомо ложные сведения в медицинскую карту о пребывании мужчины на стационарном лечении».
"В результате чего на основании решения суда действие права на управление транспортными средствами данного гражданина было прекращено по состоянию здоровья, которое препятствует безопасному управлению транспортным средством. Своими противоправными действиями заведующий существенно нарушил права и законные интересы гражданина последнего путем установления фиктивного психиатрического диагноза", — отмечает областное следственное управление.
Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
Как уточняет СУСК, подозреваемый психиатр дал признательные показания и сотрудничает со следствием. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
"В ходе следствия подозреваемый будет проверяться… на причастность к совершению аналогичных преступлений", — информирует СУСК по Ленобласти.
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