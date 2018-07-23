В Ленобласти психиатр поставил фиктивный диагноз для роста показателей

По версии следствия, в декабре 2015 года врач психиатрической больницы №1 имени Кащенко «с целью повышения показателей наполняемости отделения… внес заведомо ложные сведения в медицинскую карту о пребывании мужчины на стационарном лечении».

"В результате чего на основании решения суда действие права на управление транспортными средствами данного гражданина было прекращено по состоянию здоровья, которое препятствует безопасному управлению транспортным средством. Своими противоправными действиями заведующий существенно нарушил права и законные интересы гражданина последнего путем установления фиктивного психиатрического диагноза", — отмечает областное следственное управление.

Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Как уточняет СУСК, подозреваемый психиатр дал признательные показания и сотрудничает со следствием. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"В ходе следствия подозреваемый будет проверяться… на причастность к совершению аналогичных преступлений", — информирует СУСК по Ленобласти.