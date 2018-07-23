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Scania запустила в Петербурге производство грузовиков нового поколения
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Scania запустила в Петербурге производство грузовиков нового поколения 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Шведская Scania начала производство грузовиков нового поколения на заводе в Санкт-Петербурге, до конца года планирует выпустить около 400 машин, говорится в сообщении компании.
"В июле 2018 года компания Scania запустила на своем заводе в Санкт-Петербурге серийное производство грузовой техники нового поколения в режиме мелкоузловой сборки (CKD). До конца 2018 года запланирован выпуск около 400 грузовиков, мощности завода позволяют собирать 2 тысячи единиц новой техники в год. Впервые в истории Scania российский завод стал материнским для запуска CKD-сборки техники нового поколения. Российский опыт будет использован на заводах Scania в других странах", — сообщает компания.
По технологии CKD (Complete knock-down), которую называют мелкоузловой сборкой или производством полного цикла, агрегаты, узлы и детали на зарубежном заводе-изготовителе распределяются по коробкам-комплектам и завозятся в Россию. Среди технологических операций, производимых на заводе в Санкт-Петербурге — сборка рамы, установка на нее мостов и осей, монтаж двигателя, кабины и ряда других узлов и агрегатов, отмечается в сообщении. Локализация составляет порядка 10%, уточнил представитель компании.
"Концерн Scania выбрал Россию в качестве первой страны для промышленного запуска производства грузовиков нового поколения по CKD-технологии. Для реализации проекта по запуску CKD-сборки на заводе в Санкт-Петербурге было модернизировано оборудование, внедрены новые способы программирования техники и контроля качества, усовершенствованы технологические операции по установке самосвальных надстроек на шасси, обучен персонал завода", — прокомментировал генеральный директор «Скания-Русь» Войцех Ровински.
Полный модельный ряд техники нового поколения Scania с разными надстройками был представлен в России в начале июня 2018 года. Линейка включает набор моделей, отличающихся кабинами (P, G, R и S) и мощностью двигателя, а также вариантом исполнения для тяжелых условий эксплуатации (XT). Разработка техники нового поколения велась в течение 10 лет и потребовала 20 миллиардов шведских крон (2,25 миллиарда долларов).
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