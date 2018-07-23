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Прерванное ливнями транспортное сообщение в Дагестане восстановлено
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Прерванное ливнями транспортное сообщение в Дагестане восстановлено 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Автомобильное движение на поврежденной дождями дороге в Тляратинском районе Дагестана, которая вела к восьми населенным пунктам, удалось восстановить. Но работы по расчистке дорожного полотна еще не закончены.
«Силами и средствами районного управления автомобильных дорог транспортное сообщение со всеми восемью селами Тляратинского района восстановлено. В настоящее время продолжается расчистка и расширение на разрушенных участках дороги», — сообщил ТАСС глава отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Тляратинского района Дагестана Карим Нустапаев.
Он отметил, что в результате проливных дождей жители района, дома и другие объекты не пострадали.
В ночь на 21 июля в Тляратинском районе из-за ливневней поднялся уровень воды в реке Джурмут, что привело к разрушению искусственных сооружений и полотна автодороги Тлярата — Камилюх. В итоге было прервано транспортное сообщение сразу с восемью населенными пунктами, а также с пограничной заставой ФСБ России в селе Камилюх.
Общая протяженность разрушенных участков дороги превысили 4 км. В одном из сел муниципалитета паводком также были разрушены два пешеходных моста.
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