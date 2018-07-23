Прерванное ливнями транспортное сообщение в Дагестане восстановлено

Автомобильное движение на поврежденной дождями дороге в Тляратинском районе Дагестана , которая вела к восьми населенным пунктам, удалось восстановить. Но работы по расчистке дорожного полотна еще не закончены.

«Силами и средствами районного управления автомобильных дорог транспортное сообщение со всеми восемью селами Тляратинского района восстановлено. В настоящее время продолжается расчистка и расширение на разрушенных участках дороги», — сообщил ТАСС глава отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Тляратинского района Дагестана Карим Нустапаев.

Он отметил, что в результате проливных дождей жители района, дома и другие объекты не пострадали.

В ночь на 21 июля в Тляратинском районе из-за ливневней поднялся уровень воды в реке Джурмут, что привело к разрушению искусственных сооружений и полотна автодороги Тлярата — Камилюх. В итоге было прервано транспортное сообщение сразу с восемью населенными пунктами, а также с пограничной заставой ФСБ России в селе Камилюх.

Общая протяженность разрушенных участков дороги превысили 4 км. В одном из сел муниципалитета паводком также были разрушены два пешеходных моста.