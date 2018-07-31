В Калининграде отключён свет на 19 улицах Центрального района

На 19 улицах в Центральном районе Калининграда отключили электричество из-за проведения ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:00 света не будет в домах по адресам: — ул. Чайковского, 29–31, 38–40; — ул. Репина, 17; — ул. Римского-Корсакова, 9–11, 16–16а, 17; — ул. Кирова, 25–27.

До 18:00: — ул. Кирова, 24, 28 (школа-лицей №49), 29–71; — ул. Димитрова, 41, 41а–г; — ул. Репина, 46–50, 52; — ул. Чайковского, 42–44а; — ул. Зоологическая, 20, 27а, 33–35; — ул. Косм. Леонова, 12а, 16, 18, 20, 48–52, 52а, 54–56; — ул. Сафронова, 2а, 2–6, 3–5; — ул. Алябьева, 29–33, 34, 36; — ул. Войнич, 1 (школа №10), 2 (дет. сад №2), 3–7, 9–15; — ул. Яналова, 14–16а, 18–20а; — Советский пр., 73–79; — ул. Чекистов, 1–7, 9–11а, 13–15а;

— ул. Курганская, 3.

До 19:00: — ул. Менделеева, 91–127, 91а–127а; — ул. Мишина, 123, 123а; — пер. Менделеева, 1–65, 2–56; — пер. 1-й Менделеева, 2–64, 1–87; — пер. Мишина, 1–23, 2–20.

До 17:00 холодной воды из-за промывки водопровода не будет в Московском районе на ул. Киевской, 17, 17б, 19, 19б, 23, и в Тихорецком тупике, 2а. Горячую воду из-за планово-профилактических работ в Центральном районе отключили до 14:00 на ул. Чайковского, 46, 46а, 48, 50–52.

До 16:00 горячей воды не будет в Ленинградском районе по адресам: — ул. Островского, 13, 14; — ул. Ладожская, 1 (дет. сад №76); — ул. Ефремова, 8–10; — ул. Горького, 152–160; — ул. Гайдара, 111–115; — ул. Зелёная, 81–91.