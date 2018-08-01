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В Калининграде 52 улицы остались без горячей воды на две недели
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В Калининграде 52 улицы остались без горячей воды на две недели 

Клопс.Ru 39 минут назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Калининграде на две недели отключили горячую воду на 52 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 1 по 14 августа горячей воды не будет в домах на Московском пр., 1812 года, Грига, Литовском валу, Лесопильной, Фрунзе, 9 Апреля, Клинической, Тюленина, Ярославской, Зарайской, Кирпичной, Гражданской, Угловой, Трибуца, Мариупольской, Красноярской, Черепичной, Томской, Пионерской, Боткина, Ялтинской, Стекольной, Баграмяна, набережной Петра Великого, Загорской, Бесселя, Больничной, Буткова, Галицкого, Космической, Сибирской, Геологической, Вагнера, Звёздной, Барнаульской, Ленинском пр., 30–32, Аксакова, Бакинской, Бежецкой, Белибейской, Краснопрудной, Куприна, Кутаисской, Свердлова, Тульской, Чукотской, Шуйской 1-й, Шуйской 2-й, Чувашской, 2, 9, 11, Гагарина, 41–45, 74–76.
"При наличии технической возможности сроки выполнения работ будут сокращены", — подчеркнули в мэрии.
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