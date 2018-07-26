На 12 улицах Калининграда отключили холодную воду

На 12 улицах Калининграда из-за ремонта отключили подачу холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15:00 воды не будет в домах, расположенных по адресам:

— ул. Портовая, 6;

— ул. Полоцкая, 1;

— Ленинский пр., 42, 44–50, 52–58.

До 17:00:

— ул. Красная, 89–91, 93–95, 99–101, 105 (дет. сад №47), 115, 115б, 104–108, 110–114, 116–120, 118–122, 124–126, 128–130, 136, 138–140;

— ул. Комсомольская, 91а–в, 101, 103, 105;

— ул. Докука, 1, 1а, 3, 6, 8а;

— ул. Авиационная, 1–9;

— ул. Габайдулина, 13, 7–31, 2–52;

— ул. Гавриленко, 1, 3 (дет. сад №51), 2–18, 5–31, 33;

— ул. Калачева, 1, 2, 4, 30;

— ул. Хрисанфова, 1–13, 2–18;

— Советский пр., 285, 292.

В некоторых домах из-за ремонтных работ также отключат электричество. До 17:00 без света останутся дома на ул. Тобольской, 1–13, 2, 2а, 4, 4а, 16, 18.

До 18:00 будут без электричества:

— ул. Чайковского, 13, 15, 17, 12–18, 20–24, 27, 29;

— ул. Ш. Руставели, 2 (дет. сад №25), 4, 6;

— ул. Римского-Корсакова, 1, 5–5а, 7;

— ул. Брамса, 23а, 27–29;

— ул. Носова, 22–26;

— Зоологический тупик, 1, 4а;

— ул. Кирова, 6–8, 7, 15;

— ул. Черниговская, 33а, б, 33а, 43а;

— ул. Ген. Толстикова, 19, 21–23, 25–27, 29–33, 39–43;

— ул. Л. Иванихиной, 2б.