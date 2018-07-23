Филиалы иностранных НКО будут регистрировать быстрее

Филиалы иностранных НКО должны будут зарегистрироваться в налоговых органах за неделю. Соответствующий закон Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам рекомендовал к принятию в первом чтении.

Правительственный закон касается филиалов иностранных Некоммерческих организаций и религиозных объединений. Предполагается, что для регистрации в России своих структурных подразделений НКО должны будут подать информацию об адресе их местонахождения в течение семи дней.

Ранее был установлен срок в 10 дней. После того как организация подаёт информацию об адресе филиала, его включают в специальный реестр. Постановка на учёт осуществляется в налоговых органах.