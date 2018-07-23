Как определить фальшивые купюры

Сколотить целое состояние сейчас можно даже не выходя из дома. Зачастую для этого достаточно доступа в интернет и компьютера. И мошенники пользуются современными достижениями техники. Некоторые аферисты «склеивают» себе более чем достойный заработок всего из нескольких настоящих и поддельных купюр. И хотя в ЦБ говорят, что интерес мошенников к подделке российских денег практически пропал, жертвами такого «творчества» все ещё могут становиться ничего не подозревающие граждане. Как не попасть на фальшивки — разбирался News.ru.

«Склейка» — самый популярный среди мошенников способ создать подделку вот уже последние несколько лет. Аферист берёт несколько настоящих купюр, иногда к ним добавляют несколько денежных суррогатов, например, «Билетов банка приколов», разрезает их на мелкие части, а затем тонким матовым скотчем склеивают из этих кусков несколько банкнот. Чаще всего подделки получаются меньшего размера, чем оригинал, но невооруженным взглядом разницу не заметно. Например, пятитысячная подделка выйдет параметрами 157x65 мм, у обычной размер 157х69 мм. Банкоматы и устройства принимают такие бумажки, ведь на них есть машиночитаемые признаки банкнот.

До сих пор самая подделываемся купюра, по данным Банка России, — это банкнота номиналом пять тысяч рублей. Во II квартале таких обнаружилось 6825 штук. Далее по популярности у фальшивомонетчиков — тысячная банкнота, подделок нашлось 2338 штук.

News.ru/Сергей Булкин

Каждая настоящая купюра обладает несколькими степенями защиты, по которым её можно отличить от подделки. Весьма доходчиво и подробно про каждую банкноту написано в специальном разделе на сайте Банка России. Там же перечислены признаки подлинности, проверить которые можно без специального оборудования (на просвет и с помощью простой лупы).

А ещё там рекомендовали News.ru держать при себе образец подлинных банкнот ходовых номиналов. И если вдруг возникнут сомнения в подлинности какой-нибудь купюры, то всегда можно сравнить её с образцом.

В крупных банках не стали официально делиться лайфхаками по тому, как ненароком не заполучить себе в кошелёк фальшивку. Однако на правах анонимности менеджер одного из топ-20 банков посоветовал: если опасаетесь подделок, то лучше расплачивайтесь картами везде, где это возможно, и держите в кармане минимум наличности. А при необходимости в наличных деньгах снимайте их в банкомате, лучше не просить друзей или знакомых дать кэш в обмен на перевод через интернет-банк. В банкомате вы точно не получите подделку, потому что даже если фальшивая купюра попадёт в него, он её отсортирует в отдельную кассету. Затем подделку изымут во время инкассации.

Любителям гаджетов и различных приложений в ЦБ советуют установить приложение «Банкноты Банка России» (доступно для iOS и Android). В нём подробно и в картинках рассказано, какими признаками должна обладать подлинная купюра. Также можно скачать приложение Гознака «Банкноты 2017», функционал у него схожий с приложением от мегарегулятора. Правда, приложение Гознака позволяет определить подлинность лишь двухтысячных купюр и банкнот номиналом 200 рублей, выпущенных в обращение, как следует из названия, в прошлом году.

«Не поленитесь и носите с собой хотя бы карманную лупу, — говорит банкир из крупной кредитной организации. — Подделать надписи, нанесённые на банкноты микроскопическим шрифтом, практически невозможно. Ищите их на купюрах с помощью лупы».

Если вы получаете крупную сумму наличными (например, от продажи квартиры или машины), лучше проведите сделку через банк: там автоматически проверят купюры на подлинность; только потом подписывайте документы. В этом случае проверка будет бесплатной.