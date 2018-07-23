Власти Крыма не видят угрозы для туристического сезона из-за ухода Booking.com

Ранее стало известно, что сервис бронирования отелей прекратил работу в регионе. При этом сегодня есть возможность зарезервировать гостиницу на сайте с пометкой «Я путешествую по работе».