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Власти Крыма не видят угрозы для туристического сезона из-за ухода Booking.com
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
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Власти Крыма не видят угрозы для туристического сезона из-за ухода Booking.com
Говорит Москва
1 час назад
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Ранее стало известно, что сервис бронирования отелей прекратил работу в регионе. При этом сегодня есть возможность зарезервировать гостиницу на сайте с пометкой «Я путешествую по работе».
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