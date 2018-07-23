За три дня в Калининградской области утонули два человека

С пятницы по воскресенье в Калининградской области утонули два человека. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Первое происшествие зарегистрировали в пятницу, 20 июля, в Балтийске . В районе гостиницы «Витланд» в воду упал мужчина. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Утонувшему было 59 лет.

В субботу очевидцы сообщили о тонущем мужчине на озере Шенфлиз в Калининграде . 39-летний пострадавший был нетрезв и переоценил свои силы.

По информации пресс-службы мэрии города, помощь мужчине оказывали спасатели поста №4, дежурившие неподалёку.

"Сотрудник управления ГО и ЧС прыгнул в воду и достал тонувшего. До прибытия медиков ему делали искусственное дыхание", — рассказали в ведомстве. Горожанина госпитализировали в ЦГБ.

Ещё один человек погиб в воде в воскресенье, 22 июля. Информация об упавшем в воду мужчине поступила в «112» от очевидцев. Звонившие сообщили, что с парапета напротив гостиницы «Кайзерхоф» на улице Эпроновской в Преголю упал мужчина.

"Преголя относится к объектам, где запрещено купание. Оперативно найти в воде мужчину и помочь ему не удалось. Позднее водолазы нашли его тело на глубине 2,5 метра", — отметили в пресс-службе мэрии. На вид утонувшему было около 60 лет, его личность не установлена.