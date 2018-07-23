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За три дня в Калининградской области утонули два человека
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

За три дня в Калининградской области утонули два человека 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
С пятницы по воскресенье в Калининградской области утонули два человека. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Первое происшествие зарегистрировали в пятницу, 20 июля, в Балтийске. В районе гостиницы «Витланд» в воду упал мужчина. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Утонувшему было 59 лет.
В субботу очевидцы сообщили о тонущем мужчине на озере Шенфлиз в Калининграде. 39-летний пострадавший был нетрезв и переоценил свои силы.
По информации пресс-службы мэрии города, помощь мужчине оказывали спасатели поста №4, дежурившие неподалёку.
"Сотрудник управления ГО и ЧС прыгнул в воду и достал тонувшего. До прибытия медиков ему делали искусственное дыхание", — рассказали в ведомстве. Горожанина госпитализировали в ЦГБ.
Ещё один человек погиб в воде в воскресенье, 22 июля. Информация об упавшем в воду мужчине поступила в «112» от очевидцев. Звонившие сообщили, что с парапета напротив гостиницы «Кайзерхоф» на улице Эпроновской в Преголю упал мужчина.
"Преголя относится к объектам, где запрещено купание. Оперативно найти в воде мужчину и помочь ему не удалось. Позднее водолазы нашли его тело на глубине 2,5 метра", — отметили в пресс-службе мэрии. На вид утонувшему было около 60 лет, его личность не установлена.
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