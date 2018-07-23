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Хакеры похитили личные данные 1,5 млн сингапурцев и премьер-министра
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Хакеры похитили личные данные 1,5 млн сингапурцев и премьер-министра 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Сингапур стал жертвой масштабной кибератаки, в ходе которой были похищены персональные данные полутора миллионов граждан, в числе которых был даже премьер-министра Ли Сянь Лун. Злоумышленники атаковали систему здравоохранения страны.
Власти уже опубликовали официальное заявление по данному инциденту, согласно которому киберпреступники заранее готовились к этой атаке, так как прослеживаются следы именно таргетированного воздействия.
Заявление правительства гласит:
«Расследование, проведенное Управлением кибербезопасности Сингапура (CSA) и Интегрированной системой медицинской информации (IHiS), подтвердило, что это была преднамеренная, целенаправленная и хорошо спланированная кибератака».
Эту утечку уже называют самой крупной, которой подвергалась данная страна, причем версии о рядовых киберпреступниках, участвовавших в такой крупной операции, сразу были отвергнуты. Пока власти не уточняют, кто именно стоит за массовой утечкой.
Жертвами этой атаки стали клиенты клиники, посетившие медицинское учреждение в период с мая 2015 года по 4 июля нынешнего года. Более того, были выявленные намеренные попытки заполучить данные премьер-министра Сингапура.
Теперь в руках злоумышленников находится список медицинских препаратов, которые принимает Ли Сянь Лун.
«О принимаемых мною лекарствах я обычно не рассказываю просто так всем подряд, что-то в этой ситуации есть пугающее», — написал Ли Сянь Лун у себя в Facebook.
Возможно, это подготовка какого-то крупного покушения на властвующие органы страны, а может, это просто что-то лично к Ли Сянь Луну. Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов.
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