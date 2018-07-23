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Минимальный возраст приема в детсады Москвы сократят до 2,5 лет
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Минимальный возраст приема в детсады Москвы сократят до 2,5 лет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минимальный возраст приема детей в московские дошкольные образовательные учреждения будет снижен с двух лет восьми месяцев до двух с половиной лет, заявил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин в понедельник.
"С каждым годом стараемся снижать предельный возраст: сначала было три года, потом — 2,8 года. Тем не менее, постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни, это очень важно для москвичей. Мы в этом году приняли важное решение и снизим возраст приема [детей в детсады] до 2,5 лет. И так будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст", — сказал Собянин на встрече с избирателями — сотрудниками Московского эндокринного завода.
По его словам, это позволит большому количеству мам раньше вернуться к работе и активному образу жизни. Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в детские сады ходили 280 тыс. детей.
"Это казалось большой цифрой, рекордной для того времени. Тогда казалось, что проблема решена. Оказалось, что это не так. Буквально за несколько лет мы вырастили количество детей, которые ходят в детские сады, до 420 тыс. Это позволило решить проблемы, мы сняли очередь для детей от трех лет", — рассказал Собянин, добавив, что программа строительства новых детских садов в столице будет продолжена.
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