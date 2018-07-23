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Сотникова: состояние морально убито. Для чего мне вообще всё это?
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Сотникова: состояние морально убито. Для чего мне вообще всё это? 

Чемпионат.com 1 час назад
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о своём тяжёлом психологическом состоянии. 22-летняя спортсменка не уточнила, что именно вызвало у неё причины для беспокойства.
«Бог любит троицу! Надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит. Мыслей в голове миллиард, состояние морально убито, а надо вообще мне всё это?! А для чего?! Когда состояние твоё на грани срыва, слова успокоения — это одно. Знаю, что всё будет хорошо! Ля-ля-ля тополя… Но то, что творится внутри меня, не знает никто», — написала Аделина на своей странице в «Инстаграме».
Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России в женском одиночном катании. Она завоевала золотую медаль на домашней Олимпиаде в Сочи.
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